Омский клуб получит за нападающего денежную компенсацию.

Во вторник, 8 июля,«Авангард» сообщил об обмене нападающего Александра Филатьева в хабаровский «Амур». «Ястребы» получат за форварда денежную компенсацию.

21-летний Филатьев является воспитанником омского хоккея. В сезоне-2021/2022 он начал играть за «Омских Ястребов», а в сезоне-2023/2024 вышел на лед в составе «Авангарда». В «регулярке» сезона-2024/2025 форвард отыграл 35 матчей и набрал 5 очков (3+2), закончив чемпионат с равным нулю коэффициентом полезности.

О том, что Филатьев покинет омский клуб, хоккейное агентство объявило еще в мае.

Напомним, что недавно «Омские Ястребы» подписали сразу 5 воспитанников академии, а сам «Авангард» пополнился защитником из «Лады».