Агентство Winners начало активно искать новые предложения.

Сегодня, 26 мая, хоккейное агентство Winners официально объявило о начале активного поиска вариантов обмена для четырех игроков «Авангарда», которые, по решению тренерского штаба, не войдут в состав команды на предстоящий сезон.

– У Александра Филатьева, Алексея Соловьева и Павла Коледова действующие контракты, но тренерский штаб не видит их в составе основной команды на следующий сезон, – заявили в агентстве.

Кроме того, «Омские крылья» в скором времени может покинуть Артем Мурылев. У защитника истекает контракт, поэтому агентство и клуб приняли решение выставить его на обмен.

Павел Коледов в этом сезоне не хватал звезд с неба и смог забросить одну шайбу, а также отдать 10 голевых передач в 77 играх. Александр Филатьев провел в этом сезоне в составе «Авангарда» 35 игр и заработал всего 5 очков. Соловьев, в свою очередь, имеет еще более грустные показатели. Защитник забросил 2 шайбы и отдал 2 голевые за 72 игры.

Напомним, что недавно стало известно о том, что вратарем омичей Михаилом Бердиным заинтересован хабаровский «Амур».