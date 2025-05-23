Омск-Информ
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·Спорт

Ранее игроком интересовалась «Лада».

Хабаровский «Амур» заинтересован в подписании Михаила Бердина на роль основного вратаря в следующем сезоне. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

По информации источника, клуб активно ищет новый первый номер после неудачного выступления в сезоне 2024/25, когда команда завершила регулярный чемпионат на 11-м месте в Восточной конференции и не сумела пробиться в плей-офф. 

Помимо «ястреба» хабаровчане рассматривают Илью Коновалова из «Адмирала». 

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Михаила Бердина также заинтересована тольяттинская «Лада».

Алексей Новиков
·Спорт

Ранее игроком интересовалась «Лада».

Хабаровский «Амур» заинтересован в подписании Михаила Бердина на роль основного вратаря в следующем сезоне. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

По информации источника, клуб активно ищет новый первый номер после неудачного выступления в сезоне 2024/25, когда команда завершила регулярный чемпионат на 11-м месте в Восточной конференции и не сумела пробиться в плей-офф. 

Помимо «ястреба» хабаровчане рассматривают Илью Коновалова из «Адмирала». 

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Михаила Бердина также заинтересована тольяттинская «Лада».

Алексей Новиков