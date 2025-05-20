Омск-Информ
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·Спорт

27-летний голкипер может стать номером один в тольяттинском клубе.

Вратарем омского «Авангарда» Михаилом Бердиным заинтересовалось руководство тольяттинской «Лады». Как утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, 27-летний голкипер получит реальную возможность стать первым номером и много играть.

По данным автора инсайда, менеджмент омского клуба дал понять, что делает ставку на Никиту Серебрякова, что неудивительно. С ним продлили контракт до 2030 года.

Отметим, что в мае прошлого года «ястребы» взяли вратаря Михаила Бердина из «Сочи». В обмен из команды уехали сразу четыре игрока: нападающий Денис Венгрыжановский и Егор Привалов, защитник Тимур Кол и вратарь Никита Подлягин. У Бердина подписан контракт на два года.

·Спорт

27-летний голкипер может стать номером один в тольяттинском клубе.

Вратарем омского «Авангарда» Михаилом Бердиным заинтересовалось руководство тольяттинской «Лады». Как утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, 27-летний голкипер получит реальную возможность стать первым номером и много играть.

По данным автора инсайда, менеджмент омского клуба дал понять, что делает ставку на Никиту Серебрякова, что неудивительно. С ним продлили контракт до 2030 года.

Отметим, что в мае прошлого года «ястребы» взяли вратаря Михаила Бердина из «Сочи». В обмен из команды уехали сразу четыре игрока: нападающий Денис Венгрыжановский и Егор Привалов, защитник Тимур Кол и вратарь Никита Подлягин. У Бердина подписан контракт на два года.