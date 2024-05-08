Омск-Информ
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·Спорт

С голкипером Михаилом Бердиным подпишут контракт на два года.

Хоккейный клуб «Авангард» подтвердил переход вратаря Михаила Бердина из «Сочи». В обмен на голкипера на юг отправят омского нападающего Дениса Венгрыжановского.

Генеральный менеджер омской команды Антон Курьянов высоко оценил профессиональные качества Бердина.

– В плей-офф вратарский фактор имеет определяющее значение, к решающим играм важно подойти в максимальной готовности, физической и психологической. С приходом Бердина мы получаем хорошую конкуренцию за первый номер в нашей бригаде голкиперов, – считает Курьянов. – Это умелый и опытный хоккеист, способный выдерживать серьезное давление со стороны соперника. Он привык отражать много бросков, закален в самых непростых матчах.

Контракт с голкипером подпишут на два года.

·Спорт

С голкипером Михаилом Бердиным подпишут контракт на два года.

Хоккейный клуб «Авангард» подтвердил переход вратаря Михаила Бердина из «Сочи». В обмен на голкипера на юг отправят омского нападающего Дениса Венгрыжановского.

Генеральный менеджер омской команды Антон Курьянов высоко оценил профессиональные качества Бердина.

– В плей-офф вратарский фактор имеет определяющее значение, к решающим играм важно подойти в максимальной готовности, физической и психологической. С приходом Бердина мы получаем хорошую конкуренцию за первый номер в нашей бригаде голкиперов, – считает Курьянов. – Это умелый и опытный хоккеист, способный выдерживать серьезное давление со стороны соперника. Он привык отражать много бросков, закален в самых непростых матчах.

Контракт с голкипером подпишут на два года.