Омск-Информ
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·Спорт

Чтобы получить голкипера, омский клуб пожертвует двумя нападающими, защитником и вратарем.
Стали известны подробности перехода вратаря Михаила Бердина из «Сочи» в «Авангард». За голкипера омский клуб отправит на юг нападающих Дениса Венгрыжановского и Егора Привалова, защитника Тимура Кола и вратаря Никиту Подлягина, сообщает журналист «СЭ» Иван Богун.
Отметим, что официальной информации о сделке от клубов еще не поступало.
·Спорт

Чтобы получить голкипера, омский клуб пожертвует двумя нападающими, защитником и вратарем.
Стали известны подробности перехода вратаря Михаила Бердина из «Сочи» в «Авангард». За голкипера омский клуб отправит на юг нападающих Дениса Венгрыжановского и Егора Привалова, защитника Тимура Кола и вратаря Никиту Подлягина, сообщает журналист «СЭ» Иван Богун.
Отметим, что официальной информации о сделке от клубов еще не поступало.