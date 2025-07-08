В прошлом сезоне хоккеист не отличился результатом.

Сегодня, 8 июля, «Авангард» сообщил о заключении контракта с защитником Марселем Ибрагимовым. Соглашение рассчитано на один год.

До омского клуба Ибрагимов выступал за «Ладу» (Тольятти), а также в «Victoria Royals», ЦСКА, «Красной Армии», «Звезде» и «Тракторе».

В КХЛ защитник сыграл 134 матча, заблокировал 103 броска и сделал 14 передач.

В «регулярке» прошлого сезона – 2025/2026 за клуб из Тольятти Ибрагимов сыграл в 35 матчах, набрал 4 очка (0+4). Закончил сезон с коэффициентом полезности –7.

Играя за «Трактор» в том же сезоне, защитник отыграл 25 игр и набрал 2 очка (1+1). Его коэффициент полезности составил –1.