Среди новичков – однофамилец известного форварда «Авангарда».

Молодежная хоккейная команда «Омские Ястребы» сообщила о подписании юниорских контрактов с пятью воспитанниками академии. Молодежка «Авангарда» приняла в свои ряды вратаря, защитника и трех нападающих.

Вратарь Кирилл Жерносеков провел за «Авангард» (2009) в регулярном чемпионате 43 игры, 6 из них – «сухие», процент отраженных бросков составил 93,2, а коэффициент надежности – 1,8.

Защитник Владимир Мозжухин большую часть сезона находился в составе «Авангарда» (2008): 37 матчей, 20 (4+16) очков. Его коэффициент полезности составил +25. За «Авангард» (2009) провел 21 игру, заработав в них 8 (3+5) очков и КП +10.

Нападающий Егор Трофимчук стал лучшим бомбардиром команды: за «Авангард» (2009) сыграл 49 матчей, набрал 105 (52+53) очков. Его показатель полезности составил +65. Также за «Авангард» (2008) провел 19 матчей, заработал 29 (14+15) очков и +26 коэффициента полезности. Нападающий Богдан Василевский большую часть сезона выступал за «Авангард» (2008): 37 игр, 53 (24+29) очка, с показателем полезности +43. За «Авангард» (2009) провел 22 матча, заработал 26 (11+15) очков, +12 КП. Нападающий Ярослав Ткачев большую часть сезона провел за «Авангард» (2008): 32 матча, 24 (7+17) очка, КП составил +23. За «Авангард» (2009) сыграл 16 матчей, набрал 17 (12+5) очков и закончил с показателем полезности +7.

Напомним, что недавно сын главного тренера «молодежки» «Авангарда» получил первый профессиональный контракт.