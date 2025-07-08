Женщина признана виновной в попытке незаконно оформить иностранного гражданина через фиктивное отцовство.
Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летней местной жительницы. Омичку признали виновной в организации незаконной миграции по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ.
Согласно материалам суда, в январе 2023 года девушка обратилась в ЗАГС с заявлением об установлении отцовства гражданина Китая в отношении ее несовершеннолетнего ребенка. При этом участия в воспитании ребенка иностранец не принимал.
Мужчина воспользовался установленным отцовством и подал прошение на вид на жительство. Впоследствии решением суда по иску прокурора документ, подтверждающий родственную связь, признан незаконным. Действия обвиняемой имели цель облегчить получение иностранным гражданином российского вида на жительство и впоследствии гражданство путем обхода миграционных законов.
Женщина полностью признала вину. Суд назначил ей условное лишение свободы сроком на один год с шестимесячным испытательным сроком. Настоящий приговор еще не вступил в силу.
Ранее сообщалось, что омичке грозит пять лет лишения свободы.