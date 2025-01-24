Женщина пыталась оформить вид на жительство мужчине через ложное родительство.

Омичка хотела помочь гражданину Китая получить вид на жительство в РФ, зарегистрировав мужчину как отца своего несовершеннолетнего сына. При этом участия в воспитании ребенка иностранец не принимал, сообщили в прокуратуре.

Представители надзорного ведомства подали иск в суд, требуя признать отцовство недействительным по причине его фиктивности и аннулировании записи об его установлении.

В настоящее время решение суда вступило в законную силу, актовая запись об установлении отцовства будет аннулирована, ребенку вернутся его прежние фамилия и отчество.