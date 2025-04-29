Женщину обвинили в попытке незаконно оформить иностранного гражданина через фиктивное отцовство.
Ленинская межрайонная прокуратура Омска завершила расследование уголовного дела против молодой женщины, подозреваемой в содействии незаконной миграции иностранца.
Следствием установлено, что в январе 2023 года девушка обратилась в ЗАГС с заявлением об установлении отцовства гражданина Китая над ее несовершеннолетним ребенком. При этом участия в воспитании ребенка иностранец не принимал.
Мужчина воспользовался установленным отцовством и подал прошение на вид на жительство. Впоследствии решением суда по иску прокурора документ, подтверждающий родственную связь, признан незаконным. Действия обвиняемой имели цель облегчить получение иностранным гражданином российского вида на жительство и впоследствии гражданство путем обхода миграционных законов.
Гражданка признана виновной в совершении действий, предусмотренных статьей 322.1 Уголовного кодекса РФ («Организация незаконной миграции»). Обвиняемая полностью признает вину в содеянном преступлении. Дело передано прокуратурой в Ленинский районный суд для дальнейшего судебного разбирательства. Максимально возможное наказание за данное преступление – пять лет лишения свободы.