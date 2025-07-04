Для медленного старта возможности нет.
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился мыслями о следущем сезоне. Как рассказал капитан, команда получилась хорошая, поэтому нужно только собраться и играть.
– А мы смотрим только вперед, осталось три недели до общего сбора. Хорошая команда подбирается, так что только положительный настрой: нужно просто взять то, что нам дают, и играть, – поделился Шарипзянов в интервью «Чемпионату».
Также капитан сообщил, что в новом сезоне включаться в игру придется быстро, ибо медлить омскому клубу никто не даст.
– В новом сезоне у нас не будет такого медленного старта, думаю, нам его просто не дадут сделать, – рассказал Шарипзянов.
Ранее хоккеист заявлял, что из-за пришедших в команду новичков в клубе намечается «хорошая конкуренция».
Напомним, что дата первой игры «Авангарда» в новом сезоне была объявлена, однако расписание игр поменялось из-за переезда пекинского «КуньЛунь Ред Стар» на «СКА-Арену» в Санкт-Петербурге. Первым противником «ястребов» должен стать казанский «Ак Барс».