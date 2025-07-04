Омск-Информ
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·Спорт

Дата публикации календаря сезона 2025/2026 переносится.

Вчера, 3 июля, КХЛ опубликовала расписание первых матчей регулярного чемпионата сезона-2025/2026.
Первая игра «Авангарда» в Омске должна была пройти в понедельник, 8 сентября. Ожидалось, что «ястребы» сыграют с казанским «Ак Барсом» на домашнем льду. Однако матч будет перенесен.

Изменение календаря нового сезона связано с переездом пекинской команды «Куньлунь Ред Стар» на «СКА Арену» в Санкт-Петербурге. Об этом проинформировала пресс-служба КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Авангард» подписал нападающего, который забивает каждым 9-м броском.

2756Мария Филимонова
·Спорт

Дата публикации календаря сезона 2025/2026 переносится.

Вчера, 3 июля, КХЛ опубликовала расписание первых матчей регулярного чемпионата сезона-2025/2026.
Первая игра «Авангарда» в Омске должна была пройти в понедельник, 8 сентября. Ожидалось, что «ястребы» сыграют с казанским «Ак Барсом» на домашнем льду. Однако матч будет перенесен.

Изменение календаря нового сезона связано с переездом пекинской команды «Куньлунь Ред Стар» на «СКА Арену» в Санкт-Петербурге. Об этом проинформировала пресс-служба КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Авангард» подписал нападающего, который забивает каждым 9-м броском.

2756Мария Филимонова