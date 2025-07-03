У молодого форварда Тимура Аплина неплохая статистика.

Хоккейный клуб «Авангард» подписал двусторонний контракт с 19-летним нападающим Тимуром Аплиным. Соглашение рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне форвард выступал за «Омские Крылья» и «Омских Ястребов». В составе фарм-клуба он провел 8 матчей, набрав 4 (2+2) очка при показателе полезности +2. За молодежную команду Аплин сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, на его счету – 9 (4+5) очков с коэффициентом полезности +1. В плей-офф Кубка Харламова он провел 8 игр и набрал 1 (1+0) очко.

Продвинутая статистика говорит, что в «регулярке» МХЛ форвард забрасывал шайбу каждым девятым броском. В плей-офф – каждым шестым.

Ранее сообщалось, что «Авангард» заключил двусторонний контракт с 20-летним вратарем Сергеем Долговым. Соглашение рассчитано на два сезона.