Сергей Долгов выступал за молодежку и фарм-клуб команды.
Хоккейный клуб «Авангард» подписал новый двусторонний контракт с 20-летним вратарем Сергеем Долговым. Соглашение рассчитано на два сезона.
В сезоне 2024/25 Долгов провел за «Омские Крылья» и «Омских Ястребов».
За «Омские Крылья» сыграл 2 матча в ВХЛ, отразил 94,9 % бросков при коэффициенте надёжности 1.44.
В МХЛ за «Омских Ястребов» провел 42 матча в регулярном чемпионате, отразил 93,3 % бросков, КН – 1.79. В плей-офф провел 10 матчей, 93 % отраженных бросков, КН – 1.56.
За систему «Авангард» голкипер играет с 2016 года. Ранее сообщалось, что Сергей Долгов больше не сможет проводить матчи в молодежке из-за достижения предельного возраста, 20 лет.