Омск-Информ
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·Спорт

Омичи сыграют с казанцами.

КХЛ опубликовала расписание первых матчей регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

Первая игра «Авангарда» в Омске пройдет в понедельник, 8 сентября. «Ястребы» сыграют с казанским «Ак Барсом» на домашнем льду. 

Также дома 11 сентября «Авангард» сыграет с хабаровским «Амуром», а на 13 сентября запланирована игра с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что в казанский клуб может перейти вратарь «Авангарда» Михаил Бердин. Переход голкипера в «Ак Барс» может состояться, так как из казанского клуба недавно ушел вратарь Амир Мифтахов. Руководство «Авангарда» подыскивает для еще омского голкипера клуб, в котором он сможет стать первым вратарем. 

1051Олег Кипорук
·Спорт

Омичи сыграют с казанцами.

КХЛ опубликовала расписание первых матчей регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

Первая игра «Авангарда» в Омске пройдет в понедельник, 8 сентября. «Ястребы» сыграют с казанским «Ак Барсом» на домашнем льду. 

Также дома 11 сентября «Авангард» сыграет с хабаровским «Амуром», а на 13 сентября запланирована игра с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что в казанский клуб может перейти вратарь «Авангарда» Михаил Бердин. Переход голкипера в «Ак Барс» может состояться, так как из казанского клуба недавно ушел вратарь Амир Мифтахов. Руководство «Авангарда» подыскивает для еще омского голкипера клуб, в котором он сможет стать первым вратарем. 

1051Олег Кипорук