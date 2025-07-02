Голкипер команды из Татарстана уехал играть в НХЛ.

Вратарем «Авангарда» Михаилом Бердиным заинтересовался казанский «Ак Барс», сообщает телеграм-канал «Хоккей ЗБС». Ранее сообщалось, что голкипера хотели бы видеть в своих рядах «Амур», «Адмирал» и «Лада». Хабаровчане уже отказались от своего предложения и подписали вратаря Максима Дорожко из «Витязя».

В минувшем сезоне Михаил Бердин из-за травмы пропустил большое количество матчей. Всего он вышел на лед 11 раз в регулярном чемпионате КХЛ. Его коэффициент надежности составил 1,89 шайбы, в среднем Бердин отражал 92,88 % бросков в створ.

Как ранее сообщил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин, Бердину подыскивают команду, в которой он сможет стать первым вратарем. Переход Бердина в «Ак Барс» может состояться, так как из казанского клуба недавно ушел вратарь Амир Мифтахов. Он продолжит карьеру в НХЛ.