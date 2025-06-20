Омск-Информ
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·Спорт

Михаил Бердин пока остается в Омске.
«Амур» передумал брать голкипера Михаила Бердина из «Авангарда». Хабаровский хоккейный клуб отдал предпочтение другому вратарю.
– Голкипер на данный момент остается под контрактом Омска, – сообщает ТГ-канал «Хоккейная правда».
«Амур» принял решение подписать контракт с Максимом Дорожко из «Витязя». Бердиным же, как сообщалось ранее, интересовался «Адмирал».
Андрей Андреев
·Спорт

Михаил Бердин пока остается в Омске.
«Амур» передумал брать голкипера Михаила Бердина из «Авангарда». Хабаровский хоккейный клуб отдал предпочтение другому вратарю.
– Голкипер на данный момент остается под контрактом Омска, – сообщает ТГ-канал «Хоккейная правда».
«Амур» принял решение подписать контракт с Максимом Дорожко из «Витязя». Бердиным же, как сообщалось ранее, интересовался «Адмирал».
Андрей Андреев