Омск-Информ
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·Спорт

Стали известны основные претенденты на Михаила Бердина.

Основными претендентами на голкипера омского «Авангарда» Михаила Бердина являются «Амур» и «Адмирал». Об этом сообщает телеграм-канал «Трансферы КХЛ ХОККЕЙ». 

Отметим, что в мае прошлого года «ястребы» взяли Бердина из «Сочи». С омским клубом у него подписан контракт на два года.

Ранее стало известно о том, что вратарем омичей Михаилом Бердиным заинтересован хабаровский «Амур» и тольяттинская «Лада».

Мария Филимонова
·Спорт

Стали известны основные претенденты на Михаила Бердина.

Основными претендентами на голкипера омского «Авангарда» Михаила Бердина являются «Амур» и «Адмирал». Об этом сообщает телеграм-канал «Трансферы КХЛ ХОККЕЙ». 

Отметим, что в мае прошлого года «ястребы» взяли Бердина из «Сочи». С омским клубом у него подписан контракт на два года.

Ранее стало известно о том, что вратарем омичей Михаилом Бердиным заинтересован хабаровский «Амур» и тольяттинская «Лада».

Мария Филимонова