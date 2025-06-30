Подробности рассказал генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин.
Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин раскрыл судьбу второго вратаря команды Михаила Бердина. Клуб рассчитывает продать голкипера, но пока безрезультатно.
– Обсуждали с Михаилом этот момент, и он прекрасно понимает, какая сложилась ситуация, мы в контакте с его агентом. У «Амура» была заинтересованность в Бердине, мы общались, но вмешалась история с «Витязем», и Хабаровск выкупил Максима Дорожко, – приводит слова Сопина «Чемпионат».
По данным генменеджера, есть еще пара команд, заинтересованных в Бердине.
– Тут ведь проблема не только в платежке «Авангарда», дело еще в том, что Бердин – вратарь высокого уровня, и мы хотим, чтобы он был в другой команде первым номером и получал регулярную игровую практику, – добавил Сопин.
В минувшем сезоне Михаил Бердин из-за травмы пропустил большое количество матчей. Всего он вышел на лед 11 раз в регулярном чемпионате КХЛ. Его коэффициент надежности составил 1,89 шайбы на 60 минут игры, в среднем Бердин отражал 92,88 % бросков в створ.