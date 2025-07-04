Осадки прогнозируются в 20 регионах страны.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни сильные осадки, шквалистый ветер, грозы и град ожидаются как минимум в двадцати регионах страны. Кроме того, существует угроза переполнения рек и водоемов в некоторых субъектах России, передает слова ученого ТАСС.

В Омской области и в соседних регионах, по словам синоптика, ожидаются сильные осадки при 30-градусной жаре.

Напомним, что в Омской области уже несколько дней объявлено штормовое предупреждение, которое должно закончиться завтра, 5 июля.

Непогода уже принесла в Омск коммунальные проблемы. Так, вчера прошедший в Нефтяниках ливень привел к отключениям электричества в нескольких микрорайонах. Также сообщалось, что ветер повалил деревья, в том числе и на машины омичей.