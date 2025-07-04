Омск-Информ
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·Общество

В регионе действует штормовое предупреждение.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 4 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +23...+28 °C, местами воздух прогреется до +33 °C.
По прогнозу, ожидаются облачное с прояснениями небо и дождь, местами сильный и с грозой, возможен град. Юго-восточный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами ожидаются порывы до 17–22 м/с.
Атмосферное давление будет падать.
Напомним, что до 5 июля в Омске и области действует штормовое предупреждение. При наступлении чрезвычайной ситуации или опасности следует немедленно обратиться по телефону экстренных служб – 101.
1010Мария Филимонова
·Общество

В регионе действует штормовое предупреждение.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 4 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +23...+28 °C, местами воздух прогреется до +33 °C.
По прогнозу, ожидаются облачное с прояснениями небо и дождь, местами сильный и с грозой, возможен град. Юго-восточный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами ожидаются порывы до 17–22 м/с.
Атмосферное давление будет падать.
Напомним, что до 5 июля в Омске и области действует штормовое предупреждение. При наступлении чрезвычайной ситуации или опасности следует немедленно обратиться по телефону экстренных служб – 101.
1010Мария Филимонова