Ожидаются сильные ливни с градом и ветром до 21 м/с.

В ближайшие дни в Омской области резко ухудшатся погодные условия. Обь-Иртышский гидрометцентр сообщает, что во второй половине дня 3 июля, а также 4 и 5 июля в регионе ожидается сложная метеорологическая обстановка.

Местами прогнозируются сильные ливни с грозами, сопровождающиеся градом и резкими порывами ветра скоростью до 16–21 м/с. По шкале Бофорта сила ветра до 21 м/с соответствует шторму.

МЧС призывает омичей соблюдать меры предосторожности:

не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи;

не парковать автомобиль там, где на него может что-то упасть;

избегать нахождения рядом со слабо закрепленными конструкциями, рекламными щитами и деревьями.

При наступлении чрезвычайной ситуации или опасности следует немедленно обратиться по телефону экстренных служб – 101.