Пострадали несколько микрорайонов города.

Неблагоприятные погодные условия обернулись для Омска отключениями электричества и поваленными деревьями. Свет отключился в нескольких микрорайонах города.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале, последствия непогоды уже устраняют.

Напомним, что ненастье в Омске продлится еще как минимум 2 дня. Завтра, 4 июля, и ночью 5 июля прогнозируются сильные ливни, сопровождаемые крупным градом и грозами. Скорость ветра составит 17-22 м/с, что соответствует шторму. Порывы ветра могут достигать скорости в 25 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС России по Омской области предупреждает об опасности, которую несут в себе деревья, рекламные щиты и линии электропередачи. Парковать машины под подобными объектами во время сильного ветра также не стоит.