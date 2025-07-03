На мероприятии запланированы мастер-классы, пенная дискотека, граффити-конкурс и розыгрыши ценных призов.

В следующую субботу, 12 июля, на территории «Зеленого острова» пройдет масштабное мероприятие под названием «Музыкальный арт: творчество зажигает звезды».

Участников ожидают разнообразные активности, которые начнутся с 15:00 часов. В рамках фестиваля пройдут музыкальные мастер-классы, художественные выставки, детская арт-зона, цветная пенная вечеринка, караоке-шоу с розыгрышами, выступление кавер-группы и конкурсы с подарками. Основным событием дня станет бесплатный концерт популярной певицы Клавы Коки.

С 15:00 начнет работу пространство для уличного искусства – граффити-спот, где пройдут выставки работ начинающих художников и конкурс на лучшую концепцию преобразования городского пространства.

Затем гостям предложат принять участие в караоке-конкурсе с розыгрышем призов. До выхода на сцену главной звезды зрителей разогреет музыкальный дуэт DaMaxX & Kate Fameli. Начало – в 19:00 часов.

После завершения музыкального шоу, в 20:00, парк развлечений «Вокруг света» предложит своим гостям возможность выиграть призы. Можно будет выиграть: 100 000 рублей, iPhone 16, современный телевизор и другие призы. Участвовать в розыгрыше смогут те, кто пополнил карту парка на сумму от 2000 рублей, приобрел пакет билетов на шесть и более посещений или оформил безлимитный абонемент в период с 12 июня по 29 августа.

Кульминацией вечера станет сольный концерт российской исполнительницы Клавы Коки. Публика услышит любимые треки, такие как «Покинула чат», «Краш», «До весны» и другие композиции.

Напомним, что вскоре на «Зеленом острове» также состоятся выступления группы «Винтаж» – 26 июля, NЮ (Юрий Николаенко) – 16 августа, Artik & Asti и Амирчик – 30 августа.