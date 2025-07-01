Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Стала известна не только дата, но и время выхода певицы на сцену.
Стало известно, во сколько начнется концерт Клавы Коки 12 июля на «Зеленом острове». Как сообщает «Омск_путеводитель», начало мероприятия планируется в 19:00.
Отметим, что вскоре на «Зеленом острове» также состоятся выступления группы «Винтаж» – 26 июля, NЮ (Юрий Николаенко) – 16 августа, Artik & Asti и Амирчик – 30 августа.
Вход бесплатный.
Андрей Андреев
·Культура/Афиша

Стала известна не только дата, но и время выхода певицы на сцену.
Стало известно, во сколько начнется концерт Клавы Коки 12 июля на «Зеленом острове». Как сообщает «Омск_путеводитель», начало мероприятия планируется в 19:00.
Отметим, что вскоре на «Зеленом острове» также состоятся выступления группы «Винтаж» – 26 июля, NЮ (Юрий Николаенко) – 16 августа, Artik & Asti и Амирчик – 30 августа.
Вход бесплатный.
Андрей Андреев