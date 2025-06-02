В город приедут Pizza, Клава Кока, «Винтаж», NЮ, Artik & Asti и Амирчик.
В летние месяцы парк «Зеленый остров» превратится в настоящую музыкальную площадку с самыми яркими концертами и звездными артистами (6+).
Откроет сезон 21 июня знаменитая группа Pizza. Певица Клава Кока выступит с концертом 12 июля, а популярнейший коллектив «Винтаж» – 26 июля. Музыкальный исполнитель NЮ (Юрий Николаенко) выйдет на сцену 16 августа. Завершат серию выступлений хиты Artik & Asti и Амирчик 30 августа.
Помимо концертов известных исполнителей, каждую неделю на сцене парка будут выступать местные кавер-группы.
Все события пройдут в рамках масштабного фестиваля «Лето «Вокруг света». Новое поколение». Уточняется, что фестиваль проходит при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Туризм».