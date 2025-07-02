На площадке завершены устройство свайного поля и фундамент первого корпуса.

В новом микрорайоне Снегири на Новой Московке Омска завершено строительство фундамента первого жилого дома, сообщили в Министерстве строительства Омской области.

Уже закончены работы по формированию свайного поля и заливке фундамента первой очереди строительства. Кроме того, построена и подключена сеть ливневой канализации, проложено 4,5 километра магистральных трубопроводов водоснабжения, ведется монтаж внутриплощадочных сетей водоснабжения первого дома и детсада на 290 мест.

Процедура возведения фундамента сопровождалась обрядом освящения. Православный батюшка провел молебен, освятил фундамент и строительную площадку, окропив их святой водой.

Напомним, на окраине Ленинского округа планируется возвести 9 домов разной этажности. Жилые здания от 12 до 21 этажей расположатся в границах улиц Мишина – Светловская – Архиепископа Сильвестра и Валентины Бисяриной.

Сдача первых трех многоэтажек запланирована на 2027 год. К 2034 году собираются сдать все дома.