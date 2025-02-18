Краснодарский застройщик «Догма» возведет целый микрорайон за 9 лет.

Федеральная компания «Догма» приступила к монтажу башенного крана на стройплощадке квартала «Снегири» на Новой Московке, на окраине Ленинского округа Омска. Строители провели комплексные работы по подготовке локации. Как уточнили в Минстрое, на месте будущего первого корпуса разработан котлован общим объемом 65 тысяч кубометров. Выполнены устройство ливневой канализации, внеплощадочных сетей водоснабжения, произведен монтаж шпунтового ограждения. Началась забивка свай.

Параллельно ведутся работы по созданию инженерной инфраструктуры. Важной ее частью станет котельная, которая обеспечит жилые дома теплом. Металлоконструкции здания котельной сейчас изготавливаются на заводе. На стройплощадке уже выполнена отсыпка территории, установлено периметральное ограждение земельного участка и произведен монтаж сетей временного электроснабжения. К участку обустроены временные дороги.

Новый микрорайон на окраине Ленинского округа застройщик планирует возвести к 2034 году. Строительство нового квартала общей реализуемой площадью более 348 тысяч квадратных метров запланировано в три очереди. В первой из них запроектированы три 21-этажных жилых корпуса с подземным и многоуровневым паркингами, школа на 1579 мест, детские сады, котельная и поликлиника. Всего в проект планируется вложить 34 млрд рублей.

В июле прошлого года компания «Догма» получила разрешение на строительство первых корпусов жилого квартала и детского сада на 290 мест на улице Светловской. Застройщик показал эскизы будущего комплекса.