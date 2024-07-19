Омск-Информ
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·Общество

Федеральный девелопер «Догма» возведет жилой квартал «Снегири» на окраине Ленинского округа до 2034 года.  

Краснодарская компания «Догма» получила разрешение на строительство первых корпусов жилого квартала «Снегири» и детского сада на 290 мест на улице Светловской в Ленинском округе Омска. Всего в проект планируется вложить 34 млрд рублей.

Строительство нового квартала общей реализуемой площадью более 348 тысяч квадратных метров запланировано в три очереди. В первой из них запроектированы три 21-этажных жилых корпуса с подземным и многоуровневым паркингами, детский сад на 290 мест и котельная.

– Жилой квартал «Снегири» – четвертый новый проект DOGMA в этом году, – заявил президент компании Денис Морозов – выход в Омск для нас является важным шагом в расширении регионального присутствия, которое мы планомерно наращиваем уже не первый год. Сегодня мы активно изучаем такие новые для нас города, как Екатеринбург, Тюмень, Владивосток и Хабаровск.

Всего предполагается возвести 19 высоток до 2034 года. На сегодняшний день «Догма» занимает четвертое место по объемам строительства в стране, возводит более 1,8 млн кв. м жилой недвижимости. Компания строит жилые комплексы в Краснодарском крае, Московской и Калужской областях.

Помимо жилого комплекса «Снегири», в рамках масштабных инвестиционных проектов в регионе строят омская группа компаний «Стройбетон» – микрорайон Новый Амур, екатеринбургкая «Брусника» – Кварталы Драверта, питерская группа компаний «Эталон» – жилой комплекс «Зеленая река».

·Общество

Федеральный девелопер «Догма» возведет жилой квартал «Снегири» на окраине Ленинского округа до 2034 года.  

Краснодарская компания «Догма» получила разрешение на строительство первых корпусов жилого квартала «Снегири» и детского сада на 290 мест на улице Светловской в Ленинском округе Омска. Всего в проект планируется вложить 34 млрд рублей.

Строительство нового квартала общей реализуемой площадью более 348 тысяч квадратных метров запланировано в три очереди. В первой из них запроектированы три 21-этажных жилых корпуса с подземным и многоуровневым паркингами, детский сад на 290 мест и котельная.

– Жилой квартал «Снегири» – четвертый новый проект DOGMA в этом году, – заявил президент компании Денис Морозов – выход в Омск для нас является важным шагом в расширении регионального присутствия, которое мы планомерно наращиваем уже не первый год. Сегодня мы активно изучаем такие новые для нас города, как Екатеринбург, Тюмень, Владивосток и Хабаровск.

Всего предполагается возвести 19 высоток до 2034 года. На сегодняшний день «Догма» занимает четвертое место по объемам строительства в стране, возводит более 1,8 млн кв. м жилой недвижимости. Компания строит жилые комплексы в Краснодарском крае, Московской и Калужской областях.

Помимо жилого комплекса «Снегири», в рамках масштабных инвестиционных проектов в регионе строят омская группа компаний «Стройбетон» – микрорайон Новый Амур, екатеринбургкая «Брусника» – Кварталы Драверта, питерская группа компаний «Эталон» – жилой комплекс «Зеленая река».