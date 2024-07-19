Федеральный девелопер «Догма» возведет жилой квартал «Снегири» на окраине Ленинского округа до 2034 года.

Краснодарская компания «Догма» получила разрешение на строительство первых корпусов жилого квартала «Снегири» и детского сада на 290 мест на улице Светловской в Ленинском округе Омска. Всего в проект планируется вложить 34 млрд рублей.

Строительство нового квартала общей реализуемой площадью более 348 тысяч квадратных метров запланировано в три очереди. В первой из них запроектированы три 21-этажных жилых корпуса с подземным и многоуровневым паркингами, детский сад на 290 мест и котельная.

– Жилой квартал «Снегири» – четвертый новый проект DOGMA в этом году, – заявил президент компании Денис Морозов – выход в Омск для нас является важным шагом в расширении регионального присутствия, которое мы планомерно наращиваем уже не первый год. Сегодня мы активно изучаем такие новые для нас города, как Екатеринбург, Тюмень, Владивосток и Хабаровск.

Всего предполагается возвести 19 высоток до 2034 года. На сегодняшний день «Догма» занимает четвертое место по объемам строительства в стране, возводит более 1,8 млн кв. м жилой недвижимости. Компания строит жилые комплексы в Краснодарском крае, Московской и Калужской областях.

Помимо жилого комплекса «Снегири», в рамках масштабных инвестиционных проектов в регионе строят омская группа компаний «Стройбетон» – микрорайон Новый Амур, екатеринбургкая «Брусника» – Кварталы Драверта, питерская группа компаний «Эталон» – жилой комплекс «Зеленая река».