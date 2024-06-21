Омск-Информ
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·Образование

Проект образовательного учреждения разработал омский «Горпроект». Он уже получил положительное заключение экспертизы.

Специализированный застройщик «Догма-Омск» подготовил проект детского сада в ЖК «Снегири» на улице Светловской в Ленинском округе. Его разработкой занимался омский институт «Горпроект», положительное заключение экспертизы выдала краснодарская фирма «Топэкспертпроект».

Детский садик на 290 мест предполагается построить на земельном участке площадью 1,1 гектара. По соседству уже есть действующий садик.

Ранее сообщалось о том, что в новых микрорайонах Омска требуется построить 5 школ и 5 детских садов.

·Образование

Проект образовательного учреждения разработал омский «Горпроект». Он уже получил положительное заключение экспертизы.

Специализированный застройщик «Догма-Омск» подготовил проект детского сада в ЖК «Снегири» на улице Светловской в Ленинском округе. Его разработкой занимался омский институт «Горпроект», положительное заключение экспертизы выдала краснодарская фирма «Топэкспертпроект».

Детский садик на 290 мест предполагается построить на земельном участке площадью 1,1 гектара. По соседству уже есть действующий садик.

Ранее сообщалось о том, что в новых микрорайонах Омска требуется построить 5 школ и 5 детских садов.