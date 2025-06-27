Мэрия опровергла приватизацию Дома культуры.

Сегодня, 27 июня, в мэрии Омска сообщили подробности продажи помещений в ДК им. Баранова. Как рассказали в администрации, продаются помещения не в самом ДК, а в здании по соседству, с которым у Дома культуры общий адрес.

– Администрация города Омска не продает помещения у ДК им. Баранова – здание не принадлежит муниципалитету. Речь идет о приватизации муниципального имущества, которое находится в здании по соседству: оно имеет общий с ДК почтовый адрес, – рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что мэрия Омска выставит на аукцион 11 помещений в здании (в соседнем, как стало известно) ДК им. Баранова. Общая площадь помещений составляет 1318 кв. м, а в сумме они стоят чуть более 45 миллионов.

Напомним, что ДК им. Баранова уже несколько лет закрыт для посетителей. Ремонтные работы, которые неоднократно планировались, так и не были доведены до конца.

Как сообщили в министерстве культуры, здание перешло в собственность региона в этом году. Разработка проектной документации и сам ремонт ДК оцениваются более чем в 500 млн рублей. Для реставрации собирались привлечь финансирование из региональных и федеральных программ поддержки сферы культуры.