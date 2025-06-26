На продажу выставят нежилые и неиспользуемые помещения.

Администрация Омска выставила на продажу 12 помещений общей площадью в 1318 кв. м в ДК им. Баранова, расположенного на улице Богдана Хмельницкого, 214. Соответствующее распоряжение появилось на сайте мэрии. Новый владелец помещений будет выбран через электронный аукцион.

В списке значатся 9 лотов:

нежилое помещение 5П площадью 111,5 кв. м, по начальной цене 3 791 000 рублей;

нежилое помещение 34П площадью 126 кв. м, по начальной цене 4 284 000 рублей;

нежилое помещение 22П площадью 125,5 кв. м, по начальной цене 4 267 000 рублей;

нежилое помещение 30П площадью 10,8 кв. м, по начальной цене 367 000 рублей;

нежилое помещение 31П площадью 164,6 кв. м, по начальной цене 5 596 000 рублей;

нежилое помещение 33П площадью 11,2 кв. м, по начальной цене 380 000 рублей;

нежилое помещение 34П площадью 167,9 кв. м, по начальной цене 5 708 000 рублей;

три нежилых помещения: 36П, 37П, 38П, общей площадью 518,8 кв. м, по начальной цене 17 639 000 рублей;

нежилое помещение 39П площадью 82,2 кв. м, по начальной цене 2 794 000 рублей.

Напомним, что ДК им. Баранова уже несколько лет закрыт для посетителей. Ремонтные работы, которые неоднократно планировались, так и не были доведены до конца.

Как сообщили в министерстве культуры, здание в перешло в собственность региона в этом году. Разработка проектной документации и сам ремонт ДК оцениваются более чем в 500 млн рублей. Для реставрации собирались привлечь финансирование из региональных и федеральных программ поддержки сферы культуры.