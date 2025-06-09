Область рассматривает варианты включения объекта в программы поддержки.

Дворец культуры имени Баранова, расположенный на улице Богдана Хмельницкого, уже несколько лет не принимает посетителей. Несмотря на то что ремонтные работы несколько раз планировались, их реализация была приостановлена и здание остается неиспользуемым.

По информации Город55, в редакцию обратился жительница Омска, который выразил обеспокоенность судьбой культурного центра. Ранее здесь проходили детские утренники, проводились культурные мероприятия и работали кружки для школьников, однако сейчас двери дворца закрыты.

В министерстве культуры Омской области рассказали, что здание официально перешло в собственность региона лишь в текущем году. В настоящее время ведутся поиски средств на проведение капитального ремонта и реставрационных работ.

– Учитывая большую площадь здания, ориентировочная стоимость проведения таких работ с разработкой проектной документации составит не менее 500 миллионов рублей, – прокомментировали в министерстве.

Власти уточнили, что вопрос дальнейшей судьбы дворца пока остается открытым, но рассматривается возможность его включения в региональные и федеральные программы поддержки сферы культуры.

Ранее стало известно о судьбе еще одного известного здания – СКК им. Блинова. На данный момент рабочие занимаются демонтажом, на который отведено 3 месяца. Последующими работами займется другой подрядчик.