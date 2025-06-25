Дополнительные выборы запланированы на 14 сентября.

Сегодня, 25 июня, на пленарном заседании Омского городского совета был утвержден единый день дополнительных выборов депутатов горсовета. Напомним, что без своих представителей остались избирательные округа № 11 и 23.

11-й избирательный округ представлял Павел Корольков, однако в прошлом году депутат покинул Омск в связи со сменой места работы. Депутатом от 23-го избирательного округа был Дмитрий Маркелов, который в прошлом году занял пост министра здравоохранения Омской области. Оба представляли партию «Единая Россия».

Голосование по одномандатным округам № 11 и 23 пройдет 14 сентября этого года.

– Мы назначили дополнительные выборы депутатов городского совета по двум округам, депутаты которых досрочно сложили свои полномочия, – сказал председатель горсовета Владимир Корбут.

«Единая Россия» предложила своих кандидатов на вакантные места, среди них есть участники СВО. Претендентами на мандат по избирательному округу № 11 стали студент Иван Пелепейкин и заместитель директора автобазы здравоохранения Дмитрий Шарушинский, который участвовал в СВО. Был и еще один кандидат – заместитель генерального директора ООО «Смена» Александр Акулов, но его исключили.

По 23-му избирательному округу ситуация похожая: на мандат претендуют студент Дмитрий Кулаков, инструктор по адаптивной физкультуре и участник СВО Александр Сальников и инспектор Роструда Александр Зоркальцев.