В седьмом созыве горсовета остаются свободными два мандата.

В сентябре в Омске состоятся дополнительные выборы в городской Совет. Этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка.

Депутатов будут выбирать на избирательных округах № 11 (представлявший его Павел Корольков в прошлом году покинул Омск) и № 23 (депутат Дмитрий Маркелов ушел в министры здравоохранения). Оба парламентария входили во фракцию «Единой России».

– Довыборы на этих округах состоятся 14 сентября, – напомнил председатель комитета Юрий Козловский. – Все равно в каждом округе должен быть свой депутат, который слушает людей и доносит их проблемы до администрации и до горсовета.

«Единая Россия» уже выдвинула своих кандидатов, среди них есть участники СВО. Так, по избирательному округу № 11 на мандат претендуют студент Иван Пелепейкин и замдиректора автобазы здравоохранения Дмитрий Шарушинский – участник СВО. Был и третий кандидат – заместитель генерального директора ООО «Смена» Александр Акулов, но его исключили. По избирательному округу № 23 – инспектор Роструда Александр Зоркальцев, студент Дмитрий Кулаков и инструктор по адаптивной физкультуре Александр Сальников – участник СВО.