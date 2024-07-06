Об этом объявил губернатор Виталий Хоценко.

Об этом объявил губернатор Виталий Хоценко.

Сегодня, 6 июля, губернатор Виталий Хоценко сообщил о назначении главврача омского онкодиспансера Дмитрия Маркелова министром здравоохранения Омской области. «Омск-информ» анонсировал такое развитие событий.

–Уверен, под его началом министерство будет качественно работать. Сейчас период старта новых национальных проектов, есть возможность запустить весь цикл вместе с командой министерства, – отметил Хоценко.

Вчера, 5 июля, Дмитрий Маркелов досрочно сложил полномочия депутата горсовета.

До 16 июня пост министра занимал Артем Наркевич. Он отправился работать в Москву в федеральный Минздрав.

Дмитрий Маркелов уроженец Ханты-Мансийска. Выпускник Омской государственной медицинской академии. С 2002 по 2004 год проходил обучение в клинической ординатуре на кафедре онкологии ОмГМА. В 2002 году пришел на работу в омский онкодиспансер.

С 2004 по 2007 год учился в очной аспирантуре на кафедре онкологии ОмГМА. С 2017 года – заведующий хирургическим отделением № 1 в омском онкодиспансере. Прошел обучение в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров.

В январе 2019 года возглавил бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический онкологический диспансер».