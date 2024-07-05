Дмитрий Маркелов и Павел Корольков сдали мандаты в связи с переходом на другую работу. Замену им выберут следующей весной.

Дмитрий Маркелов и Павел Корольков сдали мандаты в связи с переходом на другую работу. Замену им выберут следующей весной.

На сегодняшнем заседании Омского горсовета депутаты приняли отставку двух своих коллег – единороссов Дмитрия Маркелова и Павла Королькова. Они сложили полномочия из-за перехода на другую работу.

Главный врач Омского клинического онкологического диспансера Маркелов, как ожидается, в ближайшее время будет назначен министром здравоохранения Омской области. А гендиректор медиахолдинга «Слово» Корольков переехал в Подмосковье.

Ранее свои мандаты сдали депутаты Константин Кочанов и Ирина Ковалева. Дополнительные выборы по их округам состоятся в сентябре текущего года. Что касается замены Маркелову и Королькову, то новых депутатов по их округам выберут только следующей весной.