Омск-Информ
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·Общество

Помимо нее, на празднике выступит Виталий Гогунский.

Стали известны подробности выступления певицы Юлианны Карауловой на Дне города, который состоится 2 августа. Гонорар артистки составит 2,499 млн рублей, сообщает портал «СуперОмск» со ссылкой на открытые источники. Помимо Карауловой, на празднике выступит Виталий Гогунский.

Отметим, что Юлианна Караулова приезжает в Омск с праздничными концертами уже второй год подряд. В 2024-м она выступала на Дне защиты детей. 

Ранее стало известно, что с 27 по 29 июня в Омске будут отмечать День молодежи. В эти дни на Соборной площади пройдут концерты, где для горожан выступят группа «5УТРА», JONY и Егор Крид.

1100Алексей Новиков
·Общество

Помимо нее, на празднике выступит Виталий Гогунский.

Стали известны подробности выступления певицы Юлианны Карауловой на Дне города, который состоится 2 августа. Гонорар артистки составит 2,499 млн рублей, сообщает портал «СуперОмск» со ссылкой на открытые источники. Помимо Карауловой, на празднике выступит Виталий Гогунский.

Отметим, что Юлианна Караулова приезжает в Омск с праздничными концертами уже второй год подряд. В 2024-м она выступала на Дне защиты детей. 

Ранее стало известно, что с 27 по 29 июня в Омске будут отмечать День молодежи. В эти дни на Соборной площади пройдут концерты, где для горожан выступят группа «5УТРА», JONY и Егор Крид.

1100Алексей Новиков