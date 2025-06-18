Предварять его концерт будут популярные исполнители Юлианна Караулова и Виталий Гогунский.

Стало известно, какие артисты выступят на Дне города в Омске. Традиционно концерты состоятся на Соборной площади.

Из приглашенных звезд для омичей споют популярные исполнители Юлианна Караулова и Виталий Гогунский (6+). Также на празднике выступят артисты Омского русского народного хора и Омский губернаторский камерный оркестр под руководством дирижера Григория Вевера с программой «Рок на струнных» (12+).

Завершать концерт будет некий «секретный хедлайнер», имя которого пока не разглашается.

Напомним, что в этом году День города и День Омской области впервые отметят одновременно – 2 августа.