Омск-Информ
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·Культура/Афиша

В этом году оба праздника состоятся 2 августа.
Губернатор Виталий Хоценко подписал указ «О праздновании Дня Омской области и Дня города Омска». Документ устанавливает единый день празднования – первую субботу августа. В этом году он приходится на 2 августа.
Отметим, что День Омской области – новый праздник, который решили учредить региональные власти. Концепция мероприятий уже готова.
4993
·Культура/Афиша

В этом году оба праздника состоятся 2 августа.
Губернатор Виталий Хоценко подписал указ «О праздновании Дня Омской области и Дня города Омска». Документ устанавливает единый день празднования – первую субботу августа. В этом году он приходится на 2 августа.
Отметим, что День Омской области – новый праздник, который решили учредить региональные власти. Концепция мероприятий уже готова.
4993