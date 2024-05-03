Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Певица приедет на день рождения парка «Вокруг света». Она станет ведущей праздника.

Омский парк «Вокруг света» раскрыл одного из хедлайнеров на праздник, который состоится 1 июня. Ведущий дня рождения парка станет Юлианна Караулова. Об этом рассказали директор парка «Вокруг света» Дарья Толмачева и гендиректор ООО «Омск Сайдинг Инвест» Хусайн Закриев. Певица проведет праздник с розыгрышем подарков, а также исполнит свои главные хиты.

Напомним, что в День защиты детей на сцене парка «Зеленый остров» пройдет день рождения парка «Вокруг света» и розыгрыш различных призов.

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·Культура/Афиша

Певица приедет на день рождения парка «Вокруг света». Она станет ведущей праздника.

Омский парк «Вокруг света» раскрыл одного из хедлайнеров на праздник, который состоится 1 июня. Ведущий дня рождения парка станет Юлианна Караулова. Об этом рассказали директор парка «Вокруг света» Дарья Толмачева и гендиректор ООО «Омск Сайдинг Инвест» Хусайн Закриев. Певица проведет праздник с розыгрышем подарков, а также исполнит свои главные хиты.

Напомним, что в День защиты детей на сцене парка «Зеленый остров» пройдет день рождения парка «Вокруг света» и розыгрыш различных призов.

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