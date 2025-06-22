Инфраструктура стадиона, которому почти 100 лет, уже не отвечает современным требованиям к спортивным объектам.

Стадион «Динамо» в центре Омска будет снесен, а на его месте построят современный физкультурно-оздоровительный комплекс под эгидой общества «Динамо». Проект будет реализовывать Группа «Эталон», один из ключевых девелоперов, работающих в Омской области.

Как сообщили в компании, будущий ФОК появится на месте физически устаревшего стадиона «Динамо», чья инфраструктура уже не отвечает современным требованиям к спортивным объектам.

– Новый комплекс рассчитан на 300 посетителей. Объект будет включать пять спортивных зон: универсальный игровой зал, борцовский зал и три поля для мини-футбола. Здание представляет собой одноуровневое сооружение с фасадами из композитных навесных панелей в серых и синих тонах – фирменных цветах «Динамо», – говорится в сообщении Группы «Эталон».

В марте рухнула крыша единственной трибуны на стадионе «Динамо». Железобетонная трибуна была построена в 1959 году. В рамках ремонта стадиона, который проводился в начале 2000-х годов, ее просто прикрыли пластиком, о чем сообщал заместитель председателя омского «Динамо» Александр Лаповенко. Он также анонсировал полный демонтаж аварийной трибуны.

Сам стадион «Динамо» был построен в Омске около 100 лет назад.