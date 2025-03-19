Спортивный объект находится в федеральной собственности.

На стадионе «Динамо», расположенном в центре Омска, рухнула крыша трибуны, сообщает портал «Город55». Сейчас в конструкции в центральной части трибуны зияет дыра.

Руководство спортивного комплекса ситуацию не комментирует. В областном министерстве спорта заявили, что объект находится в федеральной собственности, за его содержание отвечает владелец стадиона.

В прошлом году стадион «Динамо», построенный в 1929 году, отмечал свое 95-летие. Железобетонная трибуна, вмещающая 5 тыс. зрителей, была построена в 1959 году.

Чуть больше 20 лет старейший городской стадион Омска был реконструирован. На футбольном поле впервые в Омске уложили искусственное травяное покрытие с подогревом, позволяющее тренироваться в любое время года. Единственная трибуна также подверглась реконструкции: старые деревянные скамейки заменены на пластиковые сиденья, модернизированы велотрек и беговая дорожка. Реконструкция обошлась в 2 млн долларов, финансировал работы Роман Абрамович.