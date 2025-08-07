Футбольная арена станет самой крупной в череде спортивных объектов, отремонтированных в Омске в текущем году.

Директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска Евгений Баньковский в ходе свой пресс-конференции рассказал о плановом ремонте городских спортивных сооружений. По его данным, в текущем году будут обновлены 24 спортивные площадки и 18 спортивных учреждений. В зависимости от состояния того или объекта в них проводится косметический ремонт, идет замена оконных блоков, монтируются системы экстренного оповещения.

– Основную нагрузку по финансированию работы по обустройству и ремонту спортивных сооружений несет, конечно, бюджет, но также мы стареемся привлекать спонсоров и меценатов. Хороший пример здесь подала компания «Стройбетон», которая в этом году отремонтировала детско-юношескую спортивную школу № 15 по шахматам. Причем не просто капитально отремонтировала школу, но и оснастила ее новым инвентарем и мебелью. Подобные примеры есть и в общеобразовательных учреждениях, – сообщил Баньковский.

По его данным, самым крупным спортивным объектом, отремонтированным в Омске в текущем году, станет футбольный стадион «Шинник» в Октябрьском административном округе. До начала ремонта стадион, построенный в семидесятых годах, был в критическом состоянии. Перед тем как обновлять покрытие поля строителям пришлось укреплять само его основание. Модернизация стадиона стала возможной благодаря поддержке Российского футбольного союза, а также значительным инвестициям из городского бюджета. В общей сложности для проведения работ по реконструкции было выделено порядка 25 млн рублей, из которых более 8 млн – средства муниципалитета. Сейчас все основные работы на объекте выполнены, и на стадионе наводится окончательный лоск. «Шинник» является домашней ареной для юных футболистов местной спортшколы, а кроме того, центром спортивной жизни для всех жителей ближайших микрорайонов.

В заключении своей пресс-конференции Евгений Баньковский пригласил всех желающих на торжественное открытие стадиона «Шинник», которое состоится в 12 часов 16 августа.