Комплексу почти 100 лет, болельщиков и спортсменов хватает. Но современным его назвать сложно.

В центре Омска затеяли масштабные работы: на месте построенного 100 лет назад стадиона «Динамо» Группа компаний из Питера «Эталон» собирается возвести новый спортивный комплекс. Соответствующее соглашение с правительством региона было подписано накануне. Корреспондент «Омск-информа» побывал на месте, чтобы лично убедиться в необходимости сноса стадиона.

Первое, с чем сталкивается посетитель стадиона, – хоккейная коробка, которая, очевидно, простаивает летом. Однако заместитель председателя омского «Динамо», полковник внутренней службы Александр Лаповенко утверждает, что все объекты на стадионе, в том числе и хоккейная площадка, функционируют, если позволяет время года.

Хоккей именно в этой локации вряд ли соберет много зрителей – на данный момент трибуны представляют собой печальное зрелище. Число зрителей получится крайне ограниченным. Судя по всему, болельщики смогут разместиться лишь у бортов коробки.

Самая популярная площадка в летнее время – футбольное поле, занятия на котором проводятся каждый день. Команды встречаются на нем до октября, после чего переходят на малые футбольные площадки.

Как объяснил Лаповенко, миграция футболистов в зимний период связана с хозяйственными трудностями: чистить такое большое поле от снега долго и трудно. Большая техника испортит покрытие площадки, малая справится только с малым количеством осадков, а о лопатах даже говорить не стоит. Тем более тонны снега девать, в общем-то, некуда.

– Технику большую, грузовую, на поле нельзя выкатывать – она испортит покрытие, а маленькие тракторишки, которые у нас есть, – только до определенной поры. Весь октябрь еще будем играть в футбол, до февраля уйдем «в спячку» на большом поле, – рассказал зампредседателя общества «Динамо».

Трибуны футбольного поля постигла та же печальная участь, что и зону хоккейных болельщиков – немногочисленные наблюдающие за игрой стоят у бортов. А специализированное строение для фанатов, рассчитанное на 5 тыс. человек, сейчас не используется из-за аварийного состояния. В марте этого года на трибунах обрушилась часть крыши, и на этом месте до сих пор зияет дыра. Обломки не убирают из-за опасности повторных обвалов.

– Трибуна полностью аварийная. На ней никто не занимается, никто ничего не делает. Мы ее не обслуживаем. Она обвалилась, и мы ее не трогаем. Туда опасно лезть, что-то убирать. Можно просто не вылезти из-под завалов, – пояснил Лаповенко.

Зону для зрителей реконструировали более 20 лет назад. Тогда заменили старые деревянные скамейки на новые пластиковые сиденья. Модернизации также подверглись велотрек, беговая дорожка и покрытие самого стадиона. Реконструкция обошлась в 2 млн долларов, а финансировал работы Роман Абрамович.

С задней стороны трибуна тоже уже разваливается. Работники стадиона пытались привести ее в нормальный вид, однако для полной реконструкции нужно готовить проект, который требует огромных вложений.

Аварийной зоной для болельщиков стадион не заканчивается. На заднем дворе располагается семейный парк «Динамо» с детскими площадками, беседками и площадкой для лазертага. Рекреационные объекты были открыты не так давно и на контрасте с трибуной выглядят достаточно новыми.

Также на территории стадиона расположены волейбольная площадка и недавно открытый теннисный корт. В новом спорткомплексе, как предположил Лаповенко, теннисная площадка будет лучше, поскольку будет находиться под крышей.

Как было сказано в сообщении застройщика, новый комплекс будет рассчитан всего на 300 человек против 5 тыс. болельщиков на трибунах, которые были раньше. Состоять новый спорткомплекс будет из универсального игрового зала, борцовского зала и трех полей для мини-футбола.

На данный момент стадион, построенный 96 лет назад, в 1929 году, можно назвать сильно устаревшим лишь наполовину. Не используются только аварийная трибуна, построенная через 30 лет, после самого стадиона, в 1959-м. На самих же спортивных объектах, если позволяет погода, ежедневно занимаются молодые спортсмены.

Однако замглавы общества «Динамо» отметил, что отремонтировать стадион – задача неподъемная. Построить новый комплекс получится дешевле, чем пытаться вечно реконструировать развалины старого.