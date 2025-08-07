На месте спортивного объекта появятся ФОК и жилье.

На сайте Change.org появилась петиция с призывом сохранить стадион «Динамо», расположенный в самом центре Омска, напротив здания областного правительства. Менее чем за сутки ее подписали почти 1500 человек.

Поводом для беспокойства стали планы по сносу объекта. Ранее власти сообщили, что на месте стадиона хотят построить физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 10,8 тысячи квадратных метров, рассчитанный на 300 посетителей. Позже стало известно, что рядом с будущим спорткомплексом также планируют возвести элитное жилье – эту информацию подтвердил застройщик.

В ответ на недовольство жителей в социальных сетях в Минспорте Омской области пояснили, что решение о проведении любых работ на стадионе принимает собственник, Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Региональные власти, как отметили в ведомстве, не вправе вмешиваться в эти действия.

Петицию инициировал общественный деятель и член ВСФО «Динамо» Иван Козлов. Он напомнил, что в прошлом году на стадионе был проведен капитальный ремонт: обновили раздевалки, игровые и тренажерные залы, установили современное оборудование. Сейчас, по его словам, на объекте регулярно занимаются более 3000 детей и несколько тысяч сотрудников силовых структур.

В подкрепление своей позиции автор обращения заметил, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет в пять раз меньше действующего стадиона.

– Объективно ремонта сейчас требует только трибуна. И вот из-за одной трибуны предлагается уменьшить стадион в пять раз, убрать большое футбольное поле, «убить» первую арену хоккейного клуба «Авангард» и застроить все вокруг домами, – говорится в петиции (орфография и пунктуация автора сохранены).

Автор обращается за поддержкой к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, прося их повлиять на ситуацию вокруг стадиона.

– Я, как член общества «Динамо», ветеран спорта и правоохранительных органов, полковник юстиции в отставке, не могу оставаться безучастным к этой ситуации. Ко мне поступает множество сообщений от родителей детей, занимающихся в секциях «Динамо», от сотрудников правоохранительных органов, ветеранов боевых действий и просто неравнодушных омичей с просьбой не допустить сноса легендарного стадиона в угоду строительным олигархам. Люди справедливо опасаются, что после сноса доступ к Иртышу и спортивно-рекреационной зоне окажется закрыт за заборами элитного микрорайона. А сам ФОК, обещанный застройщиком, возможно, построят лишь через много лет, после того как будет продано дорогое жилье, – пишет Козлов.

В петиции также указано, что стадион «Динамо» и прилегающая территория находятся в федеральной собственности. В связи с этим автор призывает проверить законность передачи участка компании «Эталон» и принять меры, чтобы не допустить сноса объекта.