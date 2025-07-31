Как оказалось, ранее анонсированный физкультурно-оздоровительный комплекс лишь часть проекта.

Стали известны новые подробности о строительстве спорткомплекса на месте стадиона «Динамо». Ранее сообщалось, что здание на 300 мест будет включать пять спортивных зон: универсальный игровой зал, борцовский зал и три поля для мини-футбола. Одноэтажный комплекс в серо-синих тонах возведет питерская компания «Эталон».

Но, как оказалось, ФОК только часть проекта. Как явствует представленных эскизов, помимо спорткомплекса в этой локации появится и элитное жилье. Застройщик, представитель компании «Эталон», подтвердил порталу Om1.ru свои намерения по возведению жилых домов.

Помимо этого, компания рассматривает возможность строительства жилого комплекса на набережной Тухачевского, у метромоста. Здесь могут появиться как минимум два жилых домов высотой в 14 этажей.