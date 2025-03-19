Трибуна стадиона оказалась в аварийном состоянии после многолетнего разрушения.

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Динамо» в Омске обрушилась крыша одной из трибун. Теперь там зияет огромная дыра. В министерстве спорта пояснили, что стадион находится в федеральной собственности, и за его состояние отвечает собственник стадиона.

Корреспондент РИА «Омск-информ» обратился к руководству ОРО ОГО «ВФСО «Динамо», чтобы прояснить причины произошедшего. И что можно сделать в такой ситуации.

Железобетонная трибуна была построена в 1959 году. Больше двадцати лет назад самый старый стадион в Омске отремонтировали. На футбольном поле впервые в городе положили искусственную траву с подогревом, чтобы спортсмены могли заниматься круглый год. Трибуны тоже обновили: деревянные лавки заменили на пластиковые кресла, а велодорожку и беговую дорожку улучшили. Ремонт стоил два миллиона долларов, деньги выделил Роман Абрамович. По словам заместителя председателя омского «Динамо» Александра Лаповенко, тогда трибуну, которая медленно приходила в негодность, просто прикрыли пластиком.

– Трибуну просто пластиком сверху обшили. У автомобилистов это называется «губы накрасить», – рассказалЛаповенко.

Такое покрытие пришло в негодность еще около двух лет назад. Его убрали и часть подперли деревянными подпорками, чтобы не портить внешний вид и замедлить разрушение трибуны.

– Но все равно мы не властны над природой, над погодой. Опора намокает, дерево разрушается, это все падает, – добавил Лаповенко.

Сотрудники МЧС, которые обследовали трибуны, признали их аварийными и закрыли доступ. Причина тому – вертикальные трещины по всему зданию. Трибуна не использовалась по назначению уже 10 лет.

– Проблема известная, здание не эксплуатируется, руководством области и руководством Центрального совета «Динамо» в Москве рассматривается вопрос о комплексной реконструкции стадиона, сроки пока неизвестны, – рассказал председатель ВФСО «Динамо» Дмитрий Шишкоедов.

В свою очередь, представитель собственника омского стадиона Лаповенко пояснил, что трибуна имеет три уровня вверх и два уровня вниз, поэтому в целях безопасности к ней сейчас лучше не подходить. По этой причине, несмотря на желание руководства демонтировать постройку, сейчас к ней нельзя приближаться из-за погодных условий. По предварительным подсчетам, минимальная стоимость демонтажа оценивается в 20 миллионов. Средств на это, судя по всему, нет.

– Если трибуна завалится и кто-то окажется в эпицентре этого взрыва, то его будут откапывать очень долго. Надо подождать, пока немного потеплеет, придет весна. Ее будут вообще демонтировать. Нужно просто снять все, разобрать и куда-то увезти, а потом желательно дырку заделать, потому что иначе люди попадают, – рассказал заместитель председателя «Динамо».

Впрочем, на момент написания материала стало известно, что руководство Омской области совместно с московским Центральным советом общества «Динамо» изучают возможность проведения полной реконструкции стадиона.