Новый игрок будет зарабатывать меньше, чем в «Тракторе».

Защитник Артем Блажиевский, подписавший сегодня двухлетний контракт с омским «Авангардом», будет зарабатывать 45 млн рублей в год. Информацией о соглашении поделился инсайдер Михаил Зислис в своем телеграм-канале.

При этом он подчеркивает, что не уверен в этих данных: в челябинском «Тракторе», где ранее выступал Блажиевский, защитнику платили больше – 50 млн рублей в год.

– По базе у новичка «Авангарда» Артема Блажиевского стоит зарплата 45 миллионов рублей в год, – рассказал Зислис. – Конечно, я еще попробую найти подтверждение этой информации попозже, так как не могу в нее сразу поверить.

В минувшем регулярном чемпионате защитник провел 62 матча, отметился 6 заброшенными шайбами и 9 результативными передачами, завершив сезон с показателем полезности +27. В плей-офф он отыграл 21 встречу, записав на свой счет по 5 голов и 5 передач. Хоккеист завершил розыгрыш Кубка Гагарина с коэффициентом полезности +1.

Всего в КХЛ Артем Блажиевский провел 602 игры, забросил 37 шайб и отдал 87 голевых передач. Помимо «Трактора», он защищал цвета ЦСКА и «Торпедо». В 2019 году Блажиевский, играя за ЦСКА, стал обладателем Кубка Гагарина, а также двух Кубков Континента (2019, 2020 гг.).

По словам защитника, ему понравились Омск и «G-Drive Арена» и он готов к требованиям главного тренера «ястребов» Ги Буше.